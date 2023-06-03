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20:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Гюндоган затащил в Кубке Англии. Теперь «Сити» в одном матче от требла

«Юнайтед» едва не сделал камбэк, но на 90+2-й минуте мяч попал в перекладину.

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Финал Кубка Англии начался убойно. Уже на 12-й секунде забил Гюндоган. И вроде он бил с дуги штрафной в ближний угол, но мяч летел по такой траектории, что тяжело винить-де Хеа. Вратарь даже не стал прыгать — настолько внезапным получился удар. «Сити» и так был явным фаворитом, а после такого вообще казалось очевидным, кто победит.

«МЮ» практически не подходил к воротам Ортеги. Именно он вышел в основе у «Сити», потому что проводил все матчи в Кубке Англии в этом сезоне и за пять предыдущих игр не пропустил ни разу. Но тут всё-таки пришлось. Мяч попал в руку Грилиша, которая была высоко поднята. Главный арбитр упустил этот момент, но VAR вмешался и призвал поставить пенальти. Его уверенно реализовал Бруну Фернандеш.

Кстати, португалец опять вышел не в центре поля, а на правом фланге, но во втором тайме он вернулся на своё привычное место после выхода на поле Гарначо. Аргентинца пришлось выпускать на 62-й минуте, потому что «МЮ» снова уступал в счёте. И опять отличился Гюндоган, пробивший из-за штрафной. Немец стабильно хорош в конце сезонов. Пожалуй, один из самых недооценённых футболистов в АПЛ. Может быть, даже самый. Он забил ещё и третий мяч, но его отменили из-за офсайда. Впрочем, и двух голов хватило для победы «Сити».

Красноречивая статистика: «МЮ» ни разу не пробил в створ с игры (хотя на 90+2-й минуте «МЮ» попал в перекладину). Единственное попадание — удар Фернандеша с пенальти. То есть Ортега не сделал ни одного сейва в финале.

Гвардиола заканчивает седьмой год в Англии, но до этого лишь один раз выигрывал Кубок Англии (в сезоне-2018/2019). Для сравнения: Кубок лиги он за это время брал четыре раза, а АПЛ — пять.

Теперь «Сити» остался всего лишь один матч до требла — победы в трёх главных турнирах за один сезон. В субботу (10 июня) в финале Лиги чемпионов матч с «Интером». Среди английских команд требла удалось добиться только «МЮ» в сезоне-1998/1999.

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