«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов
«Барселона» во второй раз в своей истории стала победительницей Лиги чемпионов среди женщин.
«Барселона» во второй раз в своей истории стала победительницей Лиги чемпионов среди женщин.
В финале розыгрыша-2022/23 «Барселона» встречалась с «Вольфсбургом» и победила со счетом 3:2. После первого тайма каталонский клуб уступал с разницей в два мяча, но во втором тайме забил три безответных мяча.
«Барселона» сыграла в своем четвертом финале женской Лиги чемпионов (2019, 2021, 2022, 2023) и выиграла турнир во второй раз (2021, 2023). «Вольфсбург» дважды побеждал в финалах женской ЛЧ (2013, 2014) и четырежды проигрывал (2016, 2018, 2020, 2023).