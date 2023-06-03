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22:54 (мск), источник: Sport24

«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов

«Барселона» во второй раз в своей истории стала победительницей Лиги чемпионов среди женщин.

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Источник: Reuters

В финале розыгрыша-2022/23 «Барселона» встречалась с «Вольфсбургом» и победила со счетом 3:2. После первого тайма каталонский клуб уступал с разницей в два мяча, но во втором тайме забил три безответных мяча.

«Барселона» сыграла в своем четвертом финале женской Лиги чемпионов (2019, 2021, 2022, 2023) и выиграла турнир во второй раз (2021, 2023). «Вольфсбург» дважды побеждал в финалах женской ЛЧ (2013, 2014) и четырежды проигрывал (2016, 2018, 2020, 2023).

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