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20:30 (мск), источник: Lenta.Ru

«ПСЖ» официально объявил об уходе Месси

«Пари Сен-Жермен» официально объявил об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Заявление опубликовано на сайте команды.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Клуб хотел бы сердечно поблагодарить семикратного обладателя “Золотого мяча”, выигравшего в красно-синих цветах Суперкубок Франции и два национальных чемпионата», — сказано в заявлении парижан.

Ранее слова Месси об уходе из ПСЖ опубликовал журналист Фабрицио Романо. Аргентинец заявил, что был счастлив представлять клуб, и поблагодарил парижан за чудесный опыт. «Я искренне радовался находиться в этой команде с такими квалифицированными игроками», — добавил он.

Месси стал игроком ПСЖ в 2021 году. Его контракт с парижанами рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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