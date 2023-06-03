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20:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» объявил об уходе Златана Ибрагимовича

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Нападающий Златан Ибрагимович покинет «Милан» по окончании сезона, сообщает АФП со ссылкой на заявление итальянского футбольного клуба.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Матч заключительного, 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны», который пройдет в воскресенье в Милане, станет для форварда сборной Швеции последним в составе «россонери».

«В воскресенье вечером после финальной игры сезона “Милан” попрощается с Ибрагимовичем посредством короткой церемонии. Клуб хотел бы поблагодарить Златана за прекрасное время, которое мы провели вместе», — говорится в заявлении.

Ибрагимович в нынешнем сезоне провел за «Милан» четыре матча, в которых забил один мяч. Большую часть сезона швед пропустил из-за проблем со здоровьем. Ранее в СМИ сообщалось, что 41-летний Ибрагимович договорился о переходе в клуб «Монца». В составе «Милана» Ибрагимович провел 163 матча, в которых забил 93 мяча, стал чемпионом Италии.

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