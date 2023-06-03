«Реал» объявил об уходе Эдена Азара по окончании сезона

Контракт 32-летнего бельгийского футболиста с «Реалом» был рассчитан до лета 2024 года.

«“Реал Мадрид” хочет выразить свою признательность Эдену Азару и желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе», — написано в заявлении «сливочных».

Азар выступает за «Реал» с 2019 года. Ранее он играл за «Челси» и «Лилль».

В общей сложности игрок провел 76 матчей за «Реал», забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Азара в 5 миллионов евро.