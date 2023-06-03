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23:09 (мск), источник: ТАСС

«Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» и второй раз подряд стал обладателем Кубка Германии

Финальный матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Лейпцига».

Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
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Источник: Reuters

ТАСС, 3 июня. Футбольный клуб «Лейпциг» со счетом 2:0 обыграл «Айнтрахт» в финальном матче Кубка Германии. Встреча прошла в субботу на Олимпийском стадионе в Берлине.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Кристофер Нкунку (71-я минута) и Доминик Собослаи (85).

«Лейпциг», основанный в 2009 году, вышел в финал турнира в четвертый раз в истории. В 2019 году команда проиграла в решающем матче «Баварии» (2:4), в 2021-м — дортмундской «Боруссии» (1:4). В 2022 году «Лейпциг» со счетом 4:2 в серии пенальти обыграл «Фрайбург» (основное и дополнительное время — 1:1) и впервые стал обладателем трофея.

«Айнтрахт» прежде играл в финале восемь раз, на счету команды пять побед. Последний раз «Айнтрахт» выигрывал кубок страны в 2018 году. В финале того розыгрыша команда обыграла «Баварию» со счетом 3:1.

Кубок Германии по футболу разыгрывается с 1935 года. «Бавария» является рекордсменом по победам в турнире (20 раз), на втором месте по этому показателю идет «Вердер» (6), по 5 раз трофей выигрывали «Шальке», дортмундская «Боруссия» и «Айнтрахт».

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