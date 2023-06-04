Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.06
Аяччо
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
3.06
Осер
Ланс
13
Футбол. Зарубежный
3.06
Брест
Ренн
12
Футбол. Зарубежный
3.06
Лорьян
Страсбур
21
Футбол. Зарубежный
3.06
Монако
Тулуза
12
Футбол. Зарубежный
3.06
Нант
Анже
10
Футбол. Зарубежный
3.06
Ницца
Лион
31
Футбол. Зарубежный
3.06
ПСЖ
Клермон Фут
23
Футбол. Зарубежный
3.06
Реймс
Монпелье
13
Футбол. Зарубежный
3.06
Труа
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
3.06
Кремонезе
Салернитана
20
Футбол. Зарубежный
3.06
Эмполи
Лацио
02
Футбол. Зарубежный
3.06
Торино
Интер
01
Футбол. Премьер-лига
3.06
Зенит
Факел
10
Футбол. Премьер-лига
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
Футбол. Премьер-лига
3.06
ЦСКА
Ростов
41
Футбол. Премьер-лига
3.06
Локомотив
Торпедо
31
Футбол. Премьер-лига
3.06
Ахмат
Краснодар
22
Футбол. Премьер-лига
3.06
Оренбург
Динамо
30
Футбол. Премьер-лига
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
Футбол. Премьер-лига
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Первый дивизион
3.06
Акрон
Волгарь
40
Футбол. Первый дивизион
3.06
КАМАЗ
Нефтехимик
02
Футбол. Первый дивизион
3.06
Балтика
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
3.06
Динамо Мх
Алания
12
Футбол. Первый дивизион
3.06
Краснодар-2
Шинник
40
Футбол. Первый дивизион
3.06
Уфа
Кубань
12
Футбол. Первый дивизион
3.06
Енисей
Волга
00
Футбол. Первый дивизион
3.06
Родина
Рубин
00
Все события
00:50 (мск), источник: ТАСС

Матч чемпионата Аргентины по футболу был остановлен из-за смерти болельщика

По данным газеты La Nacion, болельщик упал с высоты 15 метров и умер на месте от полученных травм.

Наверх
Источник: Reuters

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата Аргентины по футболу между клубами «Ривер Плейт» и «Дефенса и Хустисия» был остановлен в субботу из-за смерти болельщика, упавшего с трибуны. Об этом сообщила пресс-служба турнира в Twitter,

«Матч между “Ривер Плейт” и “Дефенса и Хустисия” на стадионе “Монументаль” был остановлен на 27-й минуте в связи с гибелью болельщика местной команды», — говорится в сообщении.

По данным газеты La Nacion, болельщик, находившийся на верхней трибуне, упал с высоты 15 метров и умер на месте от полученных травм. Прокуратура начала расследование случившегося.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк
"Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют "Доктор Допинг"
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь