Матч чемпионата Аргентины по футболу был остановлен из-за смерти болельщика

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата Аргентины по футболу между клубами «Ривер Плейт» и «Дефенса и Хустисия» был остановлен в субботу из-за смерти болельщика, упавшего с трибуны. Об этом сообщила пресс-служба турнира в Twitter,

«Матч между “Ривер Плейт” и “Дефенса и Хустисия” на стадионе “Монументаль” был остановлен на 27-й минуте в связи с гибелью болельщика местной команды», — говорится в сообщении.