Халк забил практически с центра поля и принёс победу «Атлетико Минейро»

За этот сезон Халк уже отыграл девять матчей, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. С 2012 по 2016 годы бразилец выступал за петербургский «Зенит». За четыре сезона форвард забил 56 голов. В 2016 году он перешёл в китайскую команду «Шанхай Порт», где провёл четыре года. В 2021 году он стал игроком «Атлетико Минейро», играет там по сей день.