«Реал» объявил об уходе Карима Бензема
Нападающий Карим Бензема покидает мадридский «Реал» по окончании сезона.
Нападающий Карим Бензема покидает мадридский «Реал» по окончании сезона.
Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Карим Бензема пополнил состав “Реала” в 2009 году, когда ему был всего 21 год. Он был ключевым игроком в этот золотой век нашей истории. За 14 сезонов, в которых он защищал нашу эмблему, он выиграл 25 титулов — рекордное количество для “Реала”: пять трофеев Лиги чемпионов, пять Клубных чемпионатов мира, четыре европейских Суперкубка, четыре титула Примеры, три Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании.
Карим Бензема — пятый игрок, который чаще всего надевал нашу футболку, сыграв 647 матчей, и второй бомбардир “Реала” за всю историю с 353 голами.
Карьера Карима Бензема в “Реале” была примером поведения и профессионализма, представляла ценности нашего клуба. Карим Бензема заслужил право решать своё будущее.
Мадридисты и все болельщики по всему миру наслаждались его волшебным и уникальным футболом, который сделал его одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.
“Реал” всегда был и будет его домом, и он желает ему и всей его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», — написано в заявлении испанского клуба.
Отмечается, что во вторник, 6 июня, состоится церемония проводов футболиста.