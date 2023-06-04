«Реал» объявил об уходе Карима Бензема

«Карим Бензема пополнил состав “Реала” в 2009 году, когда ему был всего 21 год. Он был ключевым игроком в этот золотой век нашей истории. За 14 сезонов, в которых он защищал нашу эмблему, он выиграл 25 титулов — рекордное количество для “Реала”: пять трофеев Лиги чемпионов, пять Клубных чемпионатов мира, четыре европейских Суперкубка, четыре титула Примеры, три Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании.



Карим Бензема — пятый игрок, который чаще всего надевал нашу футболку, сыграв 647 матчей, и второй бомбардир “Реала” за всю историю с 353 голами.



Карьера Карима Бензема в “Реале” была примером поведения и профессионализма, представляла ценности нашего клуба. Карим Бензема заслужил право решать своё будущее.



Мадридисты и все болельщики по всему миру наслаждались его волшебным и уникальным футболом, который сделал его одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.



“Реал” всегда был и будет его домом, и он желает ему и всей его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», — написано в заявлении испанского клуба.