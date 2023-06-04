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13:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» объявил об уходе Карима Бензема

Нападающий Карим Бензема покидает мадридский «Реал» по окончании сезона.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Карим Бензема пополнил состав “Реала” в 2009 году, когда ему был всего 21 год. Он был ключевым игроком в этот золотой век нашей истории. За 14 сезонов, в которых он защищал нашу эмблему, он выиграл 25 титулов — рекордное количество для “Реала”: пять трофеев Лиги чемпионов, пять Клубных чемпионатов мира, четыре европейских Суперкубка, четыре титула Примеры, три Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании.

Карим Бензема — пятый игрок, который чаще всего надевал нашу футболку, сыграв 647 матчей, и второй бомбардир “Реала” за всю историю с 353 голами.

Карьера Карима Бензема в “Реале” была примером поведения и профессионализма, представляла ценности нашего клуба. Карим Бензема заслужил право решать своё будущее.

Мадридисты и все болельщики по всему миру наслаждались его волшебным и уникальным футболом, который сделал его одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.

“Реал” всегда был и будет его домом, и он желает ему и всей его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», — написано в заявлении испанского клуба.

Отмечается, что во вторник, 6 июня, состоится церемония проводов футболиста.

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