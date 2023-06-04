СМИ: «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии достиг договоренности с Бензема о переходе в клуб

ТАСС, 4 июня. Футбольный клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии достиг соглашения с французским нападающим Каримом Бензема о заключении контракта. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Ekhbariya.

По информации источника, контракт с 35-летним игроком будет рассчитан на два сезона.

4 июня испанский «Реал» объявил об уходе Бензема из команды по окончании сезона. В воскресенье клуб в заключительном матче сезона чемпионата Испании сыграет на своем поле с «Атлетиком».

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года, за это время игрок провел 647 матчей в разных турнирах, забив 353 гола и отдав 165 результативных передач. По количеству забитых мячей футболист занимает второе место в истории клуба, уступая только португальцу Криштиану Роналду (450). В составе «Реала» Бензема стал пятикратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, четырехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА, трижды побеждал в кубке и суперкубке страны. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года по версии журнала France Football («Франс футбол»). В составе «Лиона», за который он выступал с 2005 по 2009 год, форвард стал четырехкратным чемпионом Франции.

За сборную Франции Бензема провел 97 матчей, в которых забил 37 голов. С 2015 по 2021 год он был отстранен от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом партнера по команде Матьё Вальбуэна. В 2021 году форвард вместе с национальной командой стал победителем Лиги наций. Бензема вошел в заявку сборной Франции на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако был вынужден пропустить турнир из-за травмы. 19 декабря он объявил о завершении карьеры в сборной.