Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
19:30
Осасуна
Жирона
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:30
Наполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:00
Эльче
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Альмерия
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:00
Милан
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Рома
Специя
Футбол. Зарубежный
22:00
Аталанта
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Лечче
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Удинезе
Ювентус
Все события
16:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар пожелал удачи Месси после ухода аргентинца из «ПСЖ»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал пост, посвящённый уходу аргентинского футболиста Лионеля Месси из клуба.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Брат… Получилось не так, как мы думали, но мы старались как могли. Было приятно разделить с тобой эти два года. Удачи на новом этапе и будь счастлив! Люблю тебя!» — написал Неймар в социальной сети.

Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2021 году. До этого аргентинец выступал за испанскую «Барселону», в составе которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» досрочно выиграл чемпионский титул во Франции. Команда набрала 85 очков за 38 матчей. Месси в этом сезоне провёл 41 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 21 мяч и оформил 20 результативных передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы их не хотим». Российских лыжников не пустили на Кубок мира
Загитова стала украшением «ЛП» или опозорила его?
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь