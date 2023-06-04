Неймар пожелал удачи Месси после ухода аргентинца из «ПСЖ»
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал пост, посвящённый уходу аргентинского футболиста Лионеля Месси из клуба.
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал пост, посвящённый уходу аргентинского футболиста Лионеля Месси из клуба.
«Брат… Получилось не так, как мы думали, но мы старались как могли. Было приятно разделить с тобой эти два года. Удачи на новом этапе и будь счастлив! Люблю тебя!» — написал Неймар в социальной сети.
Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2021 году. До этого аргентинец выступал за испанскую «Барселону», в составе которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне «ПСЖ» досрочно выиграл чемпионский титул во Франции. Команда набрала 85 очков за 38 матчей. Месси в этом сезоне провёл 41 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 21 мяч и оформил 20 результативных передач.