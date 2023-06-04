Неймар пожелал удачи Месси после ухода аргентинца из «ПСЖ»

«Брат… Получилось не так, как мы думали, но мы старались как могли. Было приятно разделить с тобой эти два года. Удачи на новом этапе и будь счастлив! Люблю тебя!» — написал Неймар в социальной сети.

Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2021 году. До этого аргентинец выступал за испанскую «Барселону», в составе которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов.