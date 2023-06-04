Буффон заплакал после невыхода «Пармы» в Серию А

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Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон заплакал после вылета своей команды на этой стадии.

Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Кальяри», а во втором «Парма» на своем поле сыграла вничью — 0:0. После игры бывший вратарь сборной Италии, не игравший из-за травмы, не сдержал слез.

Напомним, что 45-летний Буффон профессиональную карьеру начинал в «Парме», в которую вернулся в 2021 году и с которой хотел оформить путевку в Серию А. Увы, его мечте не суждено было сбыться.

В карьере Джанлуиджи также были «Ювентус», «Пари Сен-Жермен». За сборную Италии провел 176 матчей в период 1997—2018 годов.