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17:16 (мск), источник: Vesti.kz

Победным камбэком завершился матч чемпионата Казахстана

Талдыкорганский «Жетысу» обыграл актауский «Каспий» в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Жетысу
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Встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 3:2. Хотя в ходе первого тайма семиреченцы уступали в два мяча. В составе гостей отличились Рубен Бриджидо (34-я минута) и Георгий Панцулая (37-я). У хозяев голами отметились Асхат Балтабеков (45+1-я) и Йован Стоянович (81-я, 90-я с пенальти).

После этой игры «Жетысу» набрал 13 очков и поднялся с 12-го места на девятое в турнирной таблице, а «Каспий», имея в активе 10 баллов, опустился с 11-й строчки на 12-ю.

В 13-м туре, 24 июня, «Жетысу» на выезде встретится с «Шахтером», а 2 июля «Каспий» дома примет «Астану».

Жетысу
3:2
Первый тайм: 0:0
Каспий
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