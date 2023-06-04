Победным камбэком завершился матч чемпионата Казахстана

Встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 3:2. Хотя в ходе первого тайма семиреченцы уступали в два мяча. В составе гостей отличились Рубен Бриджидо (34-я минута) и Георгий Панцулая (37-я). У хозяев голами отметились Асхат Балтабеков (45+1-я) и Йован Стоянович (81-я, 90-я с пенальти).

После этой игры «Жетысу» набрал 13 очков и поднялся с 12-го места на девятое в турнирной таблице, а «Каспий», имея в активе 10 баллов, опустился с 11-й строчки на 12-ю.