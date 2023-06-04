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17:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юлиан Нагельсманн может возглавить «ПСЖ»

Новым главным тренером «ПСЖ» может стать Юлиан Нагельсманн, утверждает журналист Фабрицио Романо.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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По данным источника, владельцы парижского клуба уже провели переговоры с 35-летним немцем, в ближайшее время у руководства команды запланирована еще одна встреча со специалистом.

Одним из помощников Нагельсманна в «ПСЖ» может стать Тьерри Анри. При этом владельцы клуба еще не определились с решением по поводу нового главного тренера, но немец является одним из главных претендентов на пост. Ожидается, что «ПСЖ» определится с кандидатурой на следующей неделе.

Предыдущей командой Нагельсманна была «Бавария», в которой он работал с июля 2021 года по март 2023 года.

3 июня издание L'Equipe сообщило, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье покинет клуб после завершения сезона-2022/23.

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