Юлиан Нагельсманн может возглавить «ПСЖ»
Новым главным тренером «ПСЖ» может стать Юлиан Нагельсманн, утверждает журналист Фабрицио Романо.
Новым главным тренером «ПСЖ» может стать Юлиан Нагельсманн, утверждает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, владельцы парижского клуба уже провели переговоры с 35-летним немцем, в ближайшее время у руководства команды запланирована еще одна встреча со специалистом.
Одним из помощников Нагельсманна в «ПСЖ» может стать Тьерри Анри. При этом владельцы клуба еще не определились с решением по поводу нового главного тренера, но немец является одним из главных претендентов на пост. Ожидается, что «ПСЖ» определится с кандидатурой на следующей неделе.
Предыдущей командой Нагельсманна была «Бавария», в которой он работал с июля 2021 года по март 2023 года.
3 июня издание L'Equipe сообщило, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье покинет клуб после завершения сезона-2022/23.