Юлиан Нагельсманн может возглавить «ПСЖ»

По данным источника, владельцы парижского клуба уже провели переговоры с 35-летним немцем, в ближайшее время у руководства команды запланирована еще одна встреча со специалистом.

Одним из помощников Нагельсманна в «ПСЖ» может стать Тьерри Анри. При этом владельцы клуба еще не определились с решением по поводу нового главного тренера, но немец является одним из главных претендентов на пост. Ожидается, что «ПСЖ» определится с кандидатурой на следующей неделе.

Предыдущей командой Нагельсманна была «Бавария», в которой он работал с июля 2021 года по март 2023 года.