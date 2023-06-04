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18:23 (мск), источник: БЕЛТА

Дубль Савицкого помог «Неману» разгромить «Ислочь» в чемпионате Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» разгромили «Ислочь» и поднялись на второе место в таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
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Играя в Молодечно, команда Игоря Ковалевича трижды поразила ворота соперников: голевой дубль оформил Павел Савицкий, еще один мяч забил Егор Зубович — 3:0. В последнем матче 11-го тура футболисты «Слуцка» примут у себя дома борисовский БАТЭ.

Результаты остальных игр: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:1, «Сморгонь» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:0, «Гомель» — «Белшина» (Бобруйск) — 2:0, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 1:0, «Славия» (Мозырь) — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:0.

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, в активе которого 10 забитых мячей.

Ислочь
0:3
Первый тайм: 0:0
Неман
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