Дубль Савицкого помог «Неману» разгромить «Ислочь» в чемпионате Беларуси

Играя в Молодечно, команда Игоря Ковалевича трижды поразила ворота соперников: голевой дубль оформил Павел Савицкий, еще один мяч забил Егор Зубович — 3:0. В последнем матче 11-го тура футболисты «Слуцка» примут у себя дома борисовский БАТЭ.
Результаты остальных игр: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:1, «Сморгонь» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:0, «Гомель» — «Белшина» (Бобруйск) — 2:0, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 1:0, «Славия» (Мозырь) — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:0.
Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, в активе которого 10 забитых мячей.