Дубль Савицкого помог «Неману» разгромить «Ислочь» в чемпионате Беларуси

Играя в Молодечно, команда Игоря Ковалевича трижды поразила ворота соперников: голевой дубль оформил Павел Савицкий, еще один мяч забил Егор Зубович — 3:0. В последнем матче 11-го тура футболисты «Слуцка» примут у себя дома борисовский БАТЭ.