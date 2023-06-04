«Монако» объявил об отставке Клемана с поста главного тренера

Клеман возглавил «Монако» в январе прошлого года и завершил чемпионат на третьем месте. Контракт 49-летнего бельгийского специалиста был рассчитан до лета 2024 года.

«Динамика в конце сезона, завершившаяся итоговым положением ниже ожидаемого, указывала на то, что замена во главе первой команды стала необходимой. “Монако” благодарит Филиппа за огромный вклад и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении клуба.