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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» и «Мактаарал» выявили победителя в матче с двумя удалениями

«Кайсар» потерпел поражение от «Мактаарала» в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Кайсар
МактааралЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Встреча прошла в Кызылорде и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Рамазан Каримов (42-я минута) и Секу Думбия (90+7-я).

При этом на 54-й минуте «Мактаарал» остался в меньшинстве из-за удаления Одилжона Абдурахманова. А на 90+6-й у «Кайсара» красную карточку получил Жоао Педро Оливейра.

Благодаря этому успеху «Мактаарал» набрал девять очков и покинул подвал таблицы, поднявшись с 14-го места на 13-е, а «Кайсар», несмотря на неудачу, остался с 16 баллами на восьмой позиции.

Напомним результаты других игр 12-го тура: «Кайрат» — «Окжетпес» (2:1), «Астана» — «Аксу» (1:0), «Тобол» — «Кызыл-Жар» (1:0), «Актобе» — «Шахтер» (2:0), «Ордабасы» — «Атырау» (2:1), «Жетысу» — «Каспий» (3:2).

Кайсар
0:2
Первый тайм: 0:0
Мактаарал
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