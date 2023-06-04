«Кайсар» и «Мактаарал» выявили победителя в матче с двумя удалениями

Встреча прошла в Кызылорде и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Рамазан Каримов (42-я минута) и Секу Думбия (90+7-я).

При этом на 54-й минуте «Мактаарал» остался в меньшинстве из-за удаления Одилжона Абдурахманова. А на 90+6-й у «Кайсара» красную карточку получил Жоао Педро Оливейра.

Благодаря этому успеху «Мактаарал» набрал девять очков и покинул подвал таблицы, поднявшись с 14-го места на 13-е, а «Кайсар», несмотря на неудачу, остался с 16 баллами на восьмой позиции.