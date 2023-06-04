Футболисты «Слуцка» победили БАТЭ в матче чемпионата Беларуси
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» одолели борисовский БАТЭ со счетом 1:0 в последнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» одолели борисовский БАТЭ со счетом 1:0 в последнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственный мяч встречи в Слуцке был забит в конце первой половины игры, когда ворота гостей поразил Сергей Пушняков. Для «Слуцка» это третья виктория в нынешнем турнире, БАТЭ не может выиграть в четвертом матче подряд.
Результаты остальных встреч: «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно) — 0:3, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:1, «Сморгонь» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:0, «Гомель» — «Белшина» (Бобруйск) — 2:0, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 1:0, «Славия» (Мозырь) — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:0.
Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 25 очков (10 матчей), «Неман» — 23 (10), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (10), «Славия» — 17 (10). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».
Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, забивший 10 мячей.
В следующем туре встречаются:
9 июня. «Шахтер» — «Ислочь», «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест);
10 июня. «Слуцк» — «Нафтан», «Минск» — «Сморгонь», «Неман» — «Славия»;
11 июня. «Энергетик-БГУ» — «Белшина», «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ».
Футболисты БАТЭ пропускают 12-й тур.