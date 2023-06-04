Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Валенсия
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Барселона
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эспаньол
Альмерия
33
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Верона
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Специя
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Монца
42
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Болонья
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Райо Вальекано
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Осасуна
Жирона
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал
Атлетик
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Севилья
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Атлетико
22
Футбол. Зарубежный
19:30
Наполи
Сампдория
20
Все события
20:53 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Слуцка» победили БАТЭ в матче чемпионата Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» одолели борисовский БАТЭ со счетом 1:0 в последнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Слуцк
БАТЭЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК БАТЭ

Единственный мяч встречи в Слуцке был забит в конце первой половины игры, когда ворота гостей поразил Сергей Пушняков. Для «Слуцка» это третья виктория в нынешнем турнире, БАТЭ не может выиграть в четвертом матче подряд.

Результаты остальных встреч: «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно) — 0:3, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:1, «Сморгонь» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:0, «Гомель» — «Белшина» (Бобруйск) — 2:0, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 1:0, «Славия» (Мозырь) — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:0.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 25 очков (10 матчей), «Неман» — 23 (10), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (10), «Славия» — 17 (10). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, забивший 10 мячей.

В следующем туре встречаются:

9 июня. «Шахтер» — «Ислочь», «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест);

10 июня. «Слуцк» — «Нафтан», «Минск» — «Сморгонь», «Неман» — «Славия»;

11 июня. «Энергетик-БГУ» — «Белшина», «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ».

Футболисты БАТЭ пропускают 12-й тур.

Слуцк
1:0
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
Фоторепортажи
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь