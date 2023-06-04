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21:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и занял второе место в чемпионате Испании

«Реал» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 1:1.

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Источник: AFP 2022

Счет открыл полузащитник гостей Охиан Санчет на 49-й минуте встречи. Нападающий «сливочных» Карим Бензема сравнял счет с пенальти на 72-й минуте.

Этот матч для Бензема стал последним в составе «Реала». 35-летний француз покинет мадридский клуб.

«Реал» (78 очков) занял второе место в чемпионате Испании. «Атлетик» (51) стал восьмым.

Футбол

Испания 2022/2023
Тур 38, 4.06.2023, 19:30

Вильярреал2Атлетико2

В параллельном матче «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» — 2:2.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Анхель Корреа. У «Вильярреала» отличился хавбек Николас Джексон и нападающий Хорхе Паскуаль, который на 90+3-й минуте принес ничью своей команде.

«Атлетико» (77) занял третье место в чемпионате Испании. «Вильярреал» (64) стал пятым.

«Мальорка» дома разгромила «Райо Вальекано» — 3:0. «Мальорка» (50) заняла 9-е место в турнирной таблице, «Райо Вальекано» (49) расположился на 11-й строчке.

«Осасуна» на своем поле одержала победу над «Жироной» — 2:1. «Осасуна» (53) заняла 7-е место, «Жирона» (49) стала 10-й.

«Севилья» на выезде проиграла «Реалу Сосьедад» — 1:2. «Севилья» (49) расположилась на 12-й строчке, «Реал Сосьедад» (71) занял 4-е место.

Реал
1:1
Первый тайм: 0:0
Атлетик
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