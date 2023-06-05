В Бельгии за 5 минут сменилось три чемпиона. «Антверпен» выиграл благодаря голу Алдервейрелда в добавленное время

На 89-й минуте «Юнион» гарантированно занимал 1-е место, так как выигрывал с минимальным счетом, но «Брюгге» удалось отыграться, что приносило «Генку» чемпионство, так как он выигрывал 2:1. Однако «Антверпен» на 90+4-й минуте сумел сравнять счет благодаря голу Тоби Аделвейрельда и вырвал золотые медали.