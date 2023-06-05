В Бельгии за 5 минут сменилось три чемпиона. «Антверпен» выиграл благодаря голу Алдервейрелда в добавленное время

На 89-й минуте «Юнион» гарантированно занимал 1-е место, так как выигрывал с минимальным счетом, но «Брюгге» удалось отыграться, что приносило «Генку» чемпионство, так как он выигрывал 2:1. Однако «Антверпен» на 90+4-й минуте сумел сравнять счет благодаря голу Тоби Аделвейрельда и вырвал золотые медали.
В итоге «Брюгге» победил «Юнион» (3:1), а «Генк» и «Антверпен» сыграли вничью (2:2).
«Антверпен» набрал 47 очков. Второе место занял «Генк» с 46 очками, обойдя «Юнион» по дополнительным показателям (46).
«Антверпен» стал чемпионом Бельгии впервые с 1957 года. Для команды этот чемпионский титул стал пятым в истории клуба.