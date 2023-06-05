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00:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Бельгии за 5 минут сменилось три чемпиона. «Антверпен» выиграл благодаря голу Алдервейрелда в добавленное время

В чемпионате Бельгии состоялся заключительный тур плей-офф за 1−4 места. «Юнион» играл с «Брюгге», а «Антверпен» против «Генка». Обе встречи начались одновременно.

Антверпен
Генк
Юнион
Брюгге
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Источник: AFP 2022

На 89-й минуте «Юнион» гарантированно занимал 1-е место, так как выигрывал с минимальным счетом, но «Брюгге» удалось отыграться, что приносило «Генку» чемпионство, так как он выигрывал 2:1. Однако «Антверпен» на 90+4-й минуте сумел сравнять счет благодаря голу Тоби Аделвейрельда и вырвал золотые медали.

В итоге «Брюгге» победил «Юнион» (3:1), а «Генк» и «Антверпен» сыграли вничью (2:2).

«Антверпен» набрал 47 очков. Второе место занял «Генк» с 46 очками, обойдя «Юнион» по дополнительным показателям (46).

«Антверпен» стал чемпионом Бельгии впервые с 1957 года. Для команды этот чемпионский титул стал пятым в истории клуба.

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