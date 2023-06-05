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00:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аталанта» и «Рома» сыграют в Лиге Европы, «Ювентус» — в Лиге конференций

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. «Рома» победила «Специю» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу и завоевала право в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.

Ювентус
Аталанта
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Twitter Лиги Европы

Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Никола Залевский (43-я минута) и Пауло Дибала (89). У гостей отличился Димитрис Николау (6), для которого этот гол стал дебютным в Серии А. На 88-й минуте «Рома» осталась в меньшинстве из-за удаления за вторую желтую карточку Келвина Амиана Аду.

«Рома» заняла итоговое шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии и гарантировала себе участие в Лиге Европы. Также во втором по значимости еврокубке сыграет «Аталанта», которая в заключительном матче сезона дома со счетом 5:2 разгромила «Монцу» и финишировала пятой. «Ювентус», в мае лишенный 10 очков по делу о финансовых махинациях, победил на выезде «Удинезе» (1:0), но остался седьмым. В следующем сезоне туринский клуб должен сыграть в Лиге конференций.

«Верона», которая в гостях проиграла «Милану» (1:3), заняла 18-е место в таблице с 31 очком. Столько же у ставшей 17-й «Специи». Согласно введенным перед сезоном-2022/23 правилам чемпионата Италии, команды проведут стыковой матч за сохранение места в Серии А. Ранее из высшего дивизиона вылетели «Кремонезе» и «Сампдория». В еще одном матче дня «Болонья» на выезде обыграла «Лечче» — 3:2.

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал первым африканским футболистом в истории чемпионата Италии, выигравшим гонку лучших бомбардиров сезона.

Осимхен забил 26 мячей и на пять голов опередил ставшего вторым нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Нигерийский форвард был признан лучшим нападающим сезона в Серии A.

Рома
2:1
Первый тайм: 1:1
Специя
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