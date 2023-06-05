«Барселона» завершила сезон Ла Лиги поражением от «Сельты»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Это поражение стало для «Барселоны» шестым в сезоне и третьим в четырех последних встречах на финише сезона.

Благодаря этой победе «Сельта» заняла 13-е место в таблице чемпионата Испании с 43 очками.