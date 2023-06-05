«Барселона» завершила сезон Ла Лиги поражением от «Сельты»
«Барселона» завершилась сезон Ла Лиги выездным матчем против «Сельты».
Барселона
СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Барселона» завершилась сезон Ла Лиги выездным матчем против «Сельты».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Это поражение стало для «Барселоны» шестым в сезоне и третьим в четырех последних встречах на финише сезона.
Благодаря этой победе «Сельта» заняла 13-е место в таблице чемпионата Испании с 43 очками.
В еще одной встрече игрового дня «Бетис» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).