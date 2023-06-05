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00:44 (мск), источник: Sport24

«Барселона» завершила сезон Ла Лиги поражением от «Сельты»

«Барселона» завершилась сезон Ла Лиги выездным матчем против «Сельты».

Барселона
СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Это поражение стало для «Барселоны» шестым в сезоне и третьим в четырех последних встречах на финише сезона.

Благодаря этой победе «Сельта» заняла 13-е место в таблице чемпионата Испании с 43 очками.

В еще одной встрече игрового дня «Бетис» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

Сельта
2:1
Первый тайм: 1:0
Барселона
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