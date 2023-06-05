Шведский футболист Ибрагимович объявил о завершении карьеры

«Время сказать футболу до свидания. Но я не прощаюсь с вами, дорогие болельщики», — сказал он.

Ибрагимовичу 41 год, с 2020 года он выступал за «Милан». Большую часть сезона-2022/23 нападающий пропустил из-за травмы и восстановления после операции на колене. Всего в текущем сезоне Ибрагимович провел четыре матча в чемпионате Италии и забил один гол. Швед ранее выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, в составе команды он дважды становился чемпионом Италии (2011, 2022), а также обладателем Суперкубка Италии (2011).

Нападающий является воспитанником шведского «Мальмё», за основную команду которого он выступал с 1999 по 2001 год, после этого Ибрагимович выступал за нидерландский «Аякс», итальянские «Ювентус» и «Интер», испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен», английский «Манчестер Юнайтед» и американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Вместе с «Интером» швед трижды становился чемпионом Италии, в «Барселоне» выиграл чемпионат Испании, стал обладателем суперкубка страны и Суперкубка УЕФА. Вместе с ПСЖ Ибрагимович четырежды выиграл чемпионат Франции и дважды — суперкубок страны. В составе «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка лиги, Суперкубка Англии и победителем Лиги Европы.