Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Зарубежный
4.06
Рома
Специя
21
Футбол. Зарубежный
4.06
Милан
Верона
31
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
Все события
10:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Штутгарт» по итогам стыков с «Гамбургом» сохранил прописку в Бундеслиге

«Штутгарт» по итогам стыковых матчей с «Гамбургом» сохранил прописку в Бундеслиге.

Штутгарт
ГамбургЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Штутгарт» обыграл «Гамбург» в ответном стыковом матче за право выступать в первом по силе дивизионе чемпионата Германии по футболу в следующем сезоне.

Встреча в Гамбурге завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Энцо Мийо (48-я и 64-я минуты), еще один мяч на счету Силаса Катомпа Мвумпа (90+7). На 17-й минуте не был засчитан гол их одноклубника Серу Гирасси. У хозяев мяч на счету Сонни Киттеля (6).

«Штутгарт» одержал победу по сумме двух матчей с общим счетом 6:1. Первая стыковая встреча прошла 1 июня в Штутгарте и завершилась победой команды Себастьяна Хёнесса со счетом 3:0.

По итогам всех 34 туров «Штутгарт» занял 16-е место в Бундеслиге с 33 очками. «Гамбург», набрав 66 очков, расположился на третьей позиции в дивизионе рангом ниже. «Штутгарт» не покидает Бундеслигу с 2020 года. «Гамбург» не может вернуться в высший дивизион с 2018-го.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лучшая спортсменка в истории Украины переехала в Россию. Вот это смелость!
'Русская березка в Украине - это плохо': великая гимнастка умерла в Киеве в нищете
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь