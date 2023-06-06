«Штутгарт» по итогам стыков с «Гамбургом» сохранил прописку в Бундеслиге

«Штутгарт» обыграл «Гамбург» в ответном стыковом матче за право выступать в первом по силе дивизионе чемпионата Германии по футболу в следующем сезоне.

Встреча в Гамбурге завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Энцо Мийо (48-я и 64-я минуты), еще один мяч на счету Силаса Катомпа Мвумпа (90+7). На 17-й минуте не был засчитан гол их одноклубника Серу Гирасси. У хозяев мяч на счету Сонни Киттеля (6).

«Штутгарт» одержал победу по сумме двух матчей с общим счетом 6:1. Первая стыковая встреча прошла 1 июня в Штутгарте и завершилась победой команды Себастьяна Хёнесса со счетом 3:0.