«Штутгарт» по итогам стыков с «Гамбургом» сохранил прописку в Бундеслиге
«Штутгарт» по итогам стыковых матчей с «Гамбургом» сохранил прописку в Бундеслиге.
«Штутгарт» по итогам стыковых матчей с «Гамбургом» сохранил прописку в Бундеслиге.
«Штутгарт» обыграл «Гамбург» в ответном стыковом матче за право выступать в первом по силе дивизионе чемпионата Германии по футболу в следующем сезоне.
Встреча в Гамбурге завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Энцо Мийо (48-я и 64-я минуты), еще один мяч на счету Силаса Катомпа Мвумпа (90+7). На 17-й минуте не был засчитан гол их одноклубника Серу Гирасси. У хозяев мяч на счету Сонни Киттеля (6).
«Штутгарт» одержал победу по сумме двух матчей с общим счетом 6:1. Первая стыковая встреча прошла 1 июня в Штутгарте и завершилась победой команды Себастьяна Хёнесса со счетом 3:0.
По итогам всех 34 туров «Штутгарт» занял 16-е место в Бундеслиге с 33 очками. «Гамбург», набрав 66 очков, расположился на третьей позиции в дивизионе рангом ниже. «Штутгарт» не покидает Бундеслигу с 2020 года. «Гамбург» не может вернуться в высший дивизион с 2018-го.