Паоло Мальдини и его помощник Массара уволены из «Милана»

Встреча, состоявшаяся в понедельник, 5 июня, должна была определить стратегию на следующий сезон, но, как утверждает инсайдер, разговор прошёл в напряжённой атмосфере, завершившись конфликтом Мальдини с главой компании RedBird Кардинале. В результате Мальдини и его помощник Массара были уволены, что должно привести к полной трансформации управленческой структуры клуба, в которой Паоло отвечал за трансферы и переговоры по контрактам.

По утверждениям итальянских СМИ увольнение Мальдини стало результатом его борьбы с генеральным директором клуба Джорджио Фурлани, который сыграл более важную роль на последних этапах переговорного процесса по продлению контракта с Рафаэлом Леау.