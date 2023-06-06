Лука Модрич покинет «Реал» и подпишет трёхлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии

Как сообщает Sport, хорватский футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии. Соглашение будет рассчитано на три года, игрок получит € 120 млн. Отмечается, что футболист хочет и дальше получать вызов в сборную Хорватии и провести Евро-2024.

Действующий контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце июня этого года. Ранее утверждалось, что сторонам удалось договориться о продлении соглашения ещё на год.