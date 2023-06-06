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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария объявил об уходе из туринского футбольного клуба «Ювентус».

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Источник: Пресс-служба клуба "Ювентус"

Ранее в СМИ сообщалось, что Ди Мария не будет продлевать контракт с клубом после завершения сезона и покинет его свободным агентом.

«Я подошел к концу трудного и сложного этапа. Ухожу с душевным спокойствием человека, который отдал все силы, чтобы помочь клубу продолжать завоевывать титулы, но это оказалось невозможным. Ухожу с горьким привкусом неудачи, но с радостью от того, что обрел многих друзей в этом замечательном коллективе, частью которого я был. Спасибо всем моим товарищам за ту привязанность, которую они проявляли ко мне с самого первого дня, я всегда чувствовал себя как дома… Крепко обнимаю вас, ношу вас всех в своем сердце», — написал 35-летний Ди Мария в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Ди Мария выступает за «Ювентус» с 2022 года. В завершившемся сезоне он принял участие в 40 матчах в различных турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

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