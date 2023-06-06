Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»

«Я подошел к концу трудного и сложного этапа. Ухожу с душевным спокойствием человека, который отдал все силы, чтобы помочь клубу продолжать завоевывать титулы, но это оказалось невозможным. Ухожу с горьким привкусом неудачи, но с радостью от того, что обрел многих друзей в этом замечательном коллективе, частью которого я был. Спасибо всем моим товарищам за ту привязанность, которую они проявляли ко мне с самого первого дня, я всегда чувствовал себя как дома… Крепко обнимаю вас, ношу вас всех в своем сердце», — написал 35-летний Ди Мария в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).