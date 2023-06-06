«Манчестер Сити» сместил «Реал» и стал самым дорогим футбольным брендом

Согласно новой версии рейтинга за 2023 год, опубликованной на сайте компании, общая стоимость бренда «Манчестер Сити» оценивается 1,562 миллиарда долларов. По сравнению с 2022 годом стоимость чемпионов Англии возросла на 23 млн.
Мадридский «Реал», который возглавлял рейтинг на протяжении последних четырех лет, потерял за год 255 млн, и теперь его стоимость оценивается в 1,513 млрд долларов. Первую тройку самых дорогих футбольных брендов замыкает «Барселона» (1,425 млрд).
Далее в первой десятке идут: 4 (5-е место в прошлом году). «Манчестер Юнайтед» (1,412 млрд); 5 (4). «Ливерпуль» (оба — Англия, 1,411 млрд); 6 (7). «Пари Сен-Жермен» (Франция, 1,174 млрд); 7 (6). «Бавария» (Германия, 1,140 млрд); 8 (10). «Арсенал» (940 млн); 9 (8). «Тоттенхэм» (931 млн), 10 (9). «Челси» (все — Англия, 893 млн).