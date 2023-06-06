«Манчестер Сити» сместил «Реал» и стал самым дорогим футбольным брендом

Согласно новой версии рейтинга за 2023 год, опубликованной на сайте компании, общая стоимость бренда «Манчестер Сити» оценивается 1,562 миллиарда долларов. По сравнению с 2022 годом стоимость чемпионов Англии возросла на 23 млн.

Мадридский «Реал», который возглавлял рейтинг на протяжении последних четырех лет, потерял за год 255 млн, и теперь его стоимость оценивается в 1,513 млрд долларов. Первую тройку самых дорогих футбольных брендов замыкает «Барселона» (1,425 млрд).