Саудовский клуб объявил о переходе Бензема

В воскресенье мадридский «Реал» объявил о завершении сотрудничества с 35-летним французом. Соглашение саудовского клуба с Бензема рассчитано до 2026 года.

«С нетерпением жду встречи с вами с Джидде», — сказал футболист на видео, опубликованном в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) клуба.