Саудовский клуб объявил о переходе Бензема
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» в Twitter объявил о переходе в команду нападающего Карима Бензема.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» в Twitter объявил о переходе в команду нападающего Карима Бензема.
В воскресенье мадридский «Реал» объявил о завершении сотрудничества с 35-летним французом. Соглашение саудовского клуба с Бензема рассчитано до 2026 года.
«С нетерпением жду встречи с вами с Джидде», — сказал футболист на видео, опубликованном в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) клуба.
Бензема перешел в «Реал» в 2009 году из французского «Лиона». В составе мадридского клуба он стал четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка Испании, пятикратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В октябре 2022 года форвард впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча».