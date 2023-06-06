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22:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Саудовский клуб объявил о переходе Бензема

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» в Twitter объявил о переходе в команду нападающего Карима Бензема.

Реал
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Источник: Пресс-служба клуба "Реал Мадрид"

В воскресенье мадридский «Реал» объявил о завершении сотрудничества с 35-летним французом. Соглашение саудовского клуба с Бензема рассчитано до 2026 года.

«С нетерпением жду встречи с вами с Джидде», — сказал футболист на видео, опубликованном в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) клуба.

Бензема перешел в «Реал» в 2009 году из французского «Лиона». В составе мадридского клуба он стал четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка Испании, пятикратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В октябре 2022 года форвард впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча».

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