«Шахтер» и «Тобол» выявили полуфиналиста Кубка Казахстана

В ответном матче ¼ финала Костанайцы встречались в Караганде с местным «Шахтером». Игра завершилась минимальной победой хозяев — 1:0.

Впрочем, этой победы не хватило «горнякам» для общего успеха поскольку в первом матче костанайцы выиграли со счетом 2:0.