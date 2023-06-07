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18:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» и «Тобол» выявили полуфиналиста Кубка Казахстана

«Тобол» вышел в ½ финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шахтер Кг
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

В ответном матче ¼ финала Костанайцы встречались в Караганде с местным «Шахтером». Игра завершилась минимальной победой хозяев — 1:0.

Единственный гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил колумбийский легионер Рохер Каньяс.

Впрочем, этой победы не хватило «горнякам» для общего успеха поскольку в первом матче костанайцы выиграли со счетом 2:0.

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