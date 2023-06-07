«Шахтер» и «Тобол» выявили полуфиналиста Кубка Казахстана
«Тобол» вышел в ½ финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шахтер Кг
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Тобол» вышел в ½ финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ответном матче ¼ финала Костанайцы встречались в Караганде с местным «Шахтером». Игра завершилась минимальной победой хозяев — 1:0.
Единственный гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил колумбийский легионер Рохер Каньяс.
Впрочем, этой победы не хватило «горнякам» для общего успеха поскольку в первом матче костанайцы выиграли со счетом 2:0.