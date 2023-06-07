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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду не попал в символическую сборную аравийской лиги

Португальский нападающий Криштиану Роналду не попал в топ-11 лиги Саудовской Аравии по итогам сезона-2022/2023.

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Источник: ФК «Аль-Наср»

Саудовская лига объявила состав символической сборной, в которую, к удивлению многих, не был включён Роналду. Некоторые болельщики и аналитики сомневаются в таком решении, поскольку в течение сезона португалец забил 14 голов и отдал две голевые передачи в 16 играх, и это с учётом того, что игрок присоединился к клубу в январе, после чемпионата мира в Катаре и окончательного разрыва с «Манчестер Юнайтед».

При этом в составе символической сборной присутствуют игроки «Аль-Насра» — бразильский полузащитник, когда-то игравший за «Баварию», Луис Густаво и ивуарийский защитник Гислейн Конан.

Пять игроков из топ-11 являются футболистами «Аль-Иттихада», нового клуба Карима Бензема.

Криштиану Роналду в новом клубе
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