Беллингем стал самым дорогим английским футболистом

«Реал» Мадрид окончательно договорился с дортмундской «Боруссией» о подписании 19-летнего полузащитника. Официальное объявление о трансфере появилось сегодня, 7 июня. «Боруссия» получит € 133,4 млн с учётом всех бонусов.

После этого трансфера Беллингем стал самым дорогим англичанином в футболе за всю историю. На втором месте — Джек Грилиш, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» около € 115 млн.