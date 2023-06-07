Главный тренер «Астаны» назвал главную трудность в матче Кубка Казахстана

"Мы преследовали две цели: пройти в полуфинал и дать игровую практику тем футболистам, которые ее не получали. Конечно, мы не планировали делать пять замен, но сделали это в силу того, что было очень жарко, а на солнце было около 45 градусов, было тяжело играть, отсюда и невысокий темп игры.
Самое главное, что прошли дальше и никто не получил травму — это тоже очень важно. Хотелось бы пожелать всем нашим сборникам и национальной сборной Казахстана побед. Всем игрокам желаю успехов в своих сборных, и чтобы вернулись здоровыми и без травм", — цитирует Бабаяна пресс-служба столичного клуба.
Напомним, что в первой встрече «Астана» одержала победу со счетом 2:0.