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22:28 (мск), источник: ТАСС

Лионель Месси объявил о переходе в «Интер Майами»

ТАСС, 7 июня. Чемпион мира по футболу 2022 года, семикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси продолжит карьеру в американском клубе «Интер Майами». Об этом Месси сообщил в среду испанской газете Mundo Deportivo.

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«Я принял решение, что поеду в Майами. Я хотел уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье», — сказал Месси.

2 июня испанская газета Sport сообщила, что «Интер Майами» сделал предложение Месси о четырехлетнем контракте на общую сумму $200 млн.

3 июня французский «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании нынешнего сезона, аргентинец выступал за парижскую команду с лета 2021 года. В составе ПСЖ игрок провел 74 матча в различных турнирах, отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Месси дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

Месси 37 лет, с 2003 по 2021 год он играл за «Барселону», в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года.

«Интер Майами» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата Главной футбольной лиги (MLS). Команда после 16 туров набрала 15 очков. В группу владельцев «Интер Майами» входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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