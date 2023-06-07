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22:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси объяснил, почему не вернулся в «Барселону»: «Я не хотел снова оставлять свою судьбу в чужих руках»

Лионель Месси объяснил, почему принял решение не возвращаться в «Барселону». Ранее аргентинец подтвердил, что переходит в «Интер Майами».

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Источник: AFP 2022

«Я действительно хотел вернуться в “Барселону”. У меня была такая мечта. Но после того, что случилось два года назад, я не хотел снова попасть в то же положение, оставляя свою судьбу в чужих руках. Я хотел принимать решения самостоятельно, думая о себе и своей семье», — цитирует форварда Mundo Deportivo.

По словам Месси, несмотря на усилия «Барселоны» для оформления трансфера, многое не было сделано. Аргентинский форвард добавил, что не хотел, чтобы каталонский клуб продавал игроков и снижал зарплаты оставшимся в клубе футболистам, что осуществить его трансфер.

«Меня за время в “Барселоне” уже обвиняли во многих вещах, не имевших отношения к действительности, и я немного устал от этого и не хотел снова с этим сталкиваться. Когда я уходил, ла лига была согласна меня зарегистрировать, но в итоге этого сделано не было. Я боялся, что все повторится. Тогда мне пришлось долгое время жить в парижском отеле вместе с семьей, с детьми, которыми надо ходить в школу», — сказал нападающий.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. Он выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

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