Месси объяснил, почему не вернулся в «Барселону»: «Я не хотел снова оставлять свою судьбу в чужих руках»

«Я действительно хотел вернуться в “Барселону”. У меня была такая мечта. Но после того, что случилось два года назад, я не хотел снова попасть в то же положение, оставляя свою судьбу в чужих руках. Я хотел принимать решения самостоятельно, думая о себе и своей семье», — цитирует форварда Mundo Deportivo.

По словам Месси, несмотря на усилия «Барселоны» для оформления трансфера, многое не было сделано. Аргентинский форвард добавил, что не хотел, чтобы каталонский клуб продавал игроков и снижал зарплаты оставшимся в клубе футболистам, что осуществить его трансфер.

«Меня за время в “Барселоне” уже обвиняли во многих вещах, не имевших отношения к действительности, и я немного устал от этого и не хотел снова с этим сталкиваться. Когда я уходил, ла лига была согласна меня зарегистрировать, но в итоге этого сделано не было. Я боялся, что все повторится. Тогда мне пришлось долгое время жить в парижском отеле вместе с семьей, с детьми, которыми надо ходить в школу», — сказал нападающий.