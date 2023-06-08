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18:25 (мск), источник: Sport24

Арабы хотят купить еще один чемпионат мира. Им не хватило позора в 2022-м?

Неужели они будут делать так постоянно?

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Источник: AP 2022

ЧМ-2022 в Катаре стал максимально противоречивым событием. С одной стороны, долгожданный трофей Месси, великая заруба Аргентины и Франции в финале стоили многого — сложно вспомнить, какой еще решающий матч в истории турнира дарил подобное зрелище. С другой, на протяжении всего чемпионата мира инфополе разрывалось постоянными скандалами. Все из-за поведения местных властей, не желавших уважать традиции соревнований и приезжих зрителей.

Проблемы начались еще до старта турнира. Хозяев ЧМ ругали за ущемление прав женщин и преследование гомосескуалистов, иностранные журналисты расследовали гибель 6,5 тысячи мигрантов, строивших инфраструктуру и стадионы к турниру, а обычные болельщики недоумевали — зачем все это затевать, если шейхи не готовы на компромиссы?

Менее чем за 48 часов до матча-открытия (то есть в тот момент, когда откатить что-либо было уже невозможно) Катар наплевал на все договоренности и отказал болельщикам в праве на алкогольное пиво на всех стадионах. ФИФА к тому моменту уже была бессильна. Как и все болельщики, которые к этому времени либо находились в Катаре, либо купили билеты на самолет и матчи.

Источник: AP 2022

Катарцы гоняли журналистов, позволяющих себе снимать общественные места и работу волонтеров, притесняли евреев и уничтожали в социальных сетях девушек, которые позволяли себе откровенно наряжаться.

«Это катастрофа. Мне жаль всех людей, которые не могут попасть на чемпионат мира из-за худшей организации турнира в истории. Мои друзья более 20 дней не могут получить Hayya Card, а у них есть билеты на все матчи. Мне повезло, что я могу поддержать сборную Хорватии. Понятно, почему многие не хотели ехать в Катар. Это цирк», — говорила про турнир хорватская модель Ивана Кнолль.

Эффектно одевавшейся красотке, кстати, тоже доставалось. Ходили слухи, что ее едва ли не хотели депортировать, но передумали после того, как она стала секс-символом ЧМ-2022.

Еще катарцы бесплатно раздавали билеты, чтобы телезрителей и приехавших болельщиков не поражали зияющие проплешины на трибунах. Такое происходило не один раз, причем журналистам мешали снимать происходившее: и даже требовали удалять фото и видео с телефонов.

Короче говоря, ЧМ-2022 остался в памяти максимально противоречивым событием. Казалось бы, финал все искупил и об этом можно было бы забыть. Но шейхам очень понравилось подчеркивать свою элитарность путем проведения мирового первенства на своей территории.

Теперь они хотят повторения. На этот раз — в Саудовской Аравии.

Зарубежные СМИ сообщают, что саудовцы намерены провести у себя чемпионат мира 2030 года. Для этого они готовы тратиться уже этим летом — заманивать сумасшедшими контрактами европейских звезд, чтобы чемпионат Саудовской Аравии стал более заметным. Естественно, все с помощью заоблачных условий — например, Криштиану в «Аль-Насре», по одной из версии, получает около 177 миллионов фунтов в год.

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Арабы уже включились в эту работу. Вышеупомянутый Роналду играет в Саудовской Аравии с зимы. На днях туда же официально отправился больше не нужный «Реалу» Карим Бензема. Кто же следующий в списке?

Шейхи пытались заполучить Лионеля Месси, но этот трансфер сорвала супруга Лео, которой не хочется жить на Ближнем Востоке. Ее легко можно понять — хотя бы из-за последнего скандала с Джорджиной.

Во Франции пишут, что «Аль-Хиляль», не сумевший заполучить Меси, имеет планы на Бускетса, Жорди Альбу и Марко Верратти. Таким образом саудовский клуб не только планирует усилиться, но еще и заставить Месси передумать.

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Также в Саудовскую Аравию зазывают капитана «Тоттенхэма» Уго Льориса (сообщалось о зарплате до 300 тысяч фунтов в неделю), покидающего «Ливерпуль» Роберто Фирмино, а также Луку Модрича и Серхио Рамоса. Туда же может отправиться Икал Гюндоган из роскошного «Ман Сити» Гвардиолы.

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Редко игравший за «Челси» Канте интересен «Аль-Иттихаду» и «Аль-Насру», за него готовы платить в районе 100 млн евро. За Пьером-Эмериком Обамеянгом охотятся «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб».

Похоже, саудовцы идут к своей цели полным ходом. Но хватит ли этих усилий, чтобы убедить ФИФА еще раз провести чемпионат мира на Ближнем Востоке?

Кажется, что вполне. Как и многие футболисты, руководство организации явно не в состоянии отказаться от денег шейхов.

И пусть ради еще одного ЧМ придется разрывать сезон на две части (летом на Аравийском полуострове играть не получится) и гасить многочисленные скандалы.

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