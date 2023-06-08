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20:17 (мск), источник: Sport24

Бензема назвал причину перехода в клуб из Саудовской Аравии: «Я мусульманин и это мусульманская страна»

Нападающий Карим Бензема рассказал, почему принял решение перейти в «Аль-Иттихад».

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Источник: Reuters

Покинувший «Реал» 35-летний француз подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2026 года.

«Потому что я мусульманин и это мусульманская страна. Я всегда хотел там жить. Я уже был в Саудовской Аравии, и мне хорошо здесь. Когда я разговаривал со своей семьей о том, что собираюсь перейти в клуб из Саудовской Аравии, они все были очень счастливы, и вот я здесь. Для меня это то место, где я хочу быть.

Я надеюсь, это смогу привнести в свой новый клуб мой футбол и, самое главное, возможность выигрывать титулы. Это новая глава для меня, и я хотел бы и дальше двигать клуб вперед. Важно также, что Криштиану Роналду находится в Саудовской Аравии, потому что он очень большой игрок. Он многое привносит в игру в этой стране, и это еще больше повысит уровень игры. Поэтому важно показать, что саудовский футбол может иметь глобальное влияние», — приводит слова Бензема журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

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