Бускетс провел переговоры с «Интер Майами»
Испанский полузащитник Серхио Бускетс может продолжить карьеру в «Интер Майами».
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Испанский полузащитник Серхио Бускетс может продолжить карьеру в «Интер Майами».
Как сообщает ESPN, хавбек уже провел переговоры с клубом из MLS.
По информации издания, испанец также общался с представителями «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».
Утверждается, что переход бывшего одноклубника Лионеля Месси в «Интер Майами» может в положительном ключе повлиять на решение Бускетса.
Ранее стало известно, что Бускетс не захотел продлевать контракт с «Барселоной».