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22:29 (мск), источник: Sport24

Бускетс провел переговоры с «Интер Майами»

Испанский полузащитник Серхио Бускетс может продолжить карьеру в «Интер Майами».

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Источник: AP 2022

Как сообщает ESPN, хавбек уже провел переговоры с клубом из MLS.

По информации издания, испанец также общался с представителями «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

Утверждается, что переход бывшего одноклубника Лионеля Месси в «Интер Майами» может в положительном ключе повлиять на решение Бускетса.

Ранее стало известно, что Бускетс не захотел продлевать контракт с «Барселоной».

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