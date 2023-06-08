Бускетс провел переговоры с «Интер Майами»

Как сообщает ESPN, хавбек уже провел переговоры с клубом из MLS.

По информации издания, испанец также общался с представителями «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

Утверждается, что переход бывшего одноклубника Лионеля Месси в «Интер Майами» может в положительном ключе повлиять на решение Бускетса.