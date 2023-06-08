Более 62 тысяч болельщиков пришли на презентацию Бензема в «Аль-Иттихад»

35-летний форвард подписал контракт с саудовской командой до 2026 года.

Последним клубом Бензема был «Реал», за который он выступал с 2009 года. В сезоне-2022/23 нападающий провел 43 матча, забил 31 гол и сделал 6 результативных передач.