20 лет назад Роман Абрамович купил футбольный клуб «Челси». Как эта сделка изменила мировой футбол?

Основанный в 1905 году клуб из западного Лондона за почти столетнюю историю яркими победами не прославился, лишь однажды стал чемпионом Англии (в 1955 году). О том, как покупка весьма средней английской команды сделала российского бизнесмена одним из самых популярных людей в мире, а «Челси» — суперклубом и как из-за этого изменилась Английская Премьер-лига и весь мировой футбол, — в материале «Ленты.ру».

Ху из мистер Абрамович?

В начале 2000-х представления о российских олигархах на Западе были весьма смутные. Кто эти люди, сколько у них денег, как они их заработали и, главное, можно ли им доверять и вести с ними дела? В массовой культуре русских представляли либо отмороженными бандитами, либо хищными моделями, ищущими богатых спонсоров.

Марк Тейлор, занимавший в 2003 году пост директора «Челси», вспоминал, что на момент покупки клуба в Англии никто ничего не знал об Абрамовиче. Некоторые и вовсе сомневались, реальный это человек или пранкер. «Би-би-си» штамповал статьи с гипотезами, зачем вдруг россиянину понадобился «Челси», рассказывал о Чукотке, а Guardian завершил свой материал о потенциальном боссе лондонцев издевательским вопросом: «Atkooda dyengi?».

Исполнительный директор клуба Тревор Берч решил поискать информацию о малоизвестном покупателе в Google, но на запрос «Абрамович» не нашлось абсолютно ничего. Пришлось даже показывать англичанам номер уважаемого в мире бизнеса журнала Forbes, где Роман занимал 15-е место в списке самых богатых людей России. Но и это не убедило британскую общественность. Общее мнение выразил Тони Бэнкс, экс-министр спорта Великобритании.

Клубом завладел человек, о котором мы недостаточно знаем. Следовало бы для начала собрать информацию о том, кто теперь будет распоряжаться в «Челси», а потом уже принимать решение. Тони Бэнкс экс-министр спорта Великобритании

«Челси» был куплен за 10 минут

Волновались представители «Челси» еще и потому, что сами были известными в Англии мошенниками. В первую очередь это относилось к владельцу клуба Кену Бейтсу. Свой немалый капитал тот добыл многочисленными аферами в сфере строительства в Британии, Южной Африке и других местах, где доверчивые люди полагались на то, что слово английского джентльмена дороже денег.

Кен Бейтс купил «Челси» в Монте-Карло за 1 фунт

Так, например, Бейтс взял за 200 тысяч долларов в аренду на 199 лет две трети одного из крупнейших островов в группе Британских Виргинских островов в обмен на обещание создать там необходимую инфраструктуру. Но ничего так и не сделал, а через четыре года правительству пришлось одолжить Британским Виргинским островам 5,8 миллиона долларов, чтобы выкупить эти земли обратно! Прибыль Бейтса подсчитать легко.

Футбольный клуб «Челси» Бейтс приобрел у его тогдашнего владельца Брайана Мирса по случаю, отдыхая в это время в Монте-Карло за… один фунт стерлингов. «Челси» в то время был в долгах, болтаясь между первой и второй английскими лигами, а в сезоне-1982/83 едва не вылетел в третий дивизион, заняв 18-е место в таблице.

Земля, на которой расположен стадион «Стэмфорд Бридж», принадлежала тогда компании SB. После смерти своего хозяина, Дэвида Балстроуда, SB обанкротилась (не без помощи Бейтса, разумеется), и ее основной кредитор — Royal Bank of Scotland — сделал довольно логичную, казалось бы, вещь — передал землю в аренду футбольному клубу. И снова Бейтс не затратил особых усилий для получения того, что хотел. На обустройство стадиона «Стэмфорд Бридж» деньги были получены от специального фонда, созданного после трагедии на «Хиллсборо» именно для реконструкции британских арен, и от болельщика «Челси» миллионера Мэттью Хардинга.

Почти сразу же Бейтс создал Chelsea Village Limited, к которой перешло управление клубом. Компания взяла кредит на 75 миллионов фунтов. Вокруг «Стэмфорд Бридж» должны были появиться отели, рестораны, дома с дорогостоящими квартирами. Вместо этого к концу 2002 года у «Челси» появилось почти 100 миллионов фунтов долга. По тем временам сумма огромная. Клуб был на грани разорения. И тут на орбите Кена Бейтса появился русский миллиардер Роман Абрамович и, не торгуясь, выкупил тяжелый актив: приобрел полный пакет акций компании Chelsea Village и оплатил все ее долги.

По словам Тревора Берча, сделка была заключена за 10 минут, причем большую часть этого времени Абрамович скромно молчал, делая вид, что не владеет английским языком. Общая сумма составила 140 миллионов долларов.

Абрамович не говорил по-английски. С ним был переводчик. Я даже не был полностью уверен, что он настоящий. Никто ничего о нем не знал. Однако мы заключили сделку за 10 минут, ничего подобного в моей жизни никогда не случалось. Тревор Берч исполнительный директор «Челси»

Бизнес или страсть

Зачем Абрамович купил «Челси», ведь он не был болельщиком этого клуба да и вообще на тот момент в футболе почти не разбирался? Сегодня многие считают, что покупка была блестяще продуманной PR-акцией, благодаря которой подозрительный российский бизнесмен получил известность, популярность, полезные знакомства, репутацию и доверие в самых широких мировых кругах.

На матчах «Челси» в VIP-ложах стадиона «Стэмфорд Бридж» в гостях у Абрамовича появлялись ведущие мировые политики, бизнесмены, инвесторы, банкиры, знаменитые актеры, спортсмены и даже члены королевской семьи Великобритании. Все это способствовало успешности бизнеса, благодаря чему огромные затраты на покупку игроков, зарплату тренерам и развитие клубной инфраструктуры окупались с лихвой.

Впрочем, есть и другое мнение. Так, близкий друг Абрамовича, его партнер по бизнесу и консультант по спорту Герман Ткаченко не раз говорил, что для российского олигарха «Челси» в первую очередь был любимой игрушкой и предметом страсти.

По словам Ткаченко, в апреле 2003 года они с Романом Абрамовичем были на стадионе «Олд Траффорд», где местный «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов выдали матч-шедевр — 4:3 с хет-триком бразильца Роналдо и дублем Дэвида Бекхэма. Абрамович был в восторге от игры и решил купить себе футбольный клуб, поручив своим помощникам изучить возможные варианты.

«Это даже хуже, чем Омск»

«Манчестер Юнайтед» не рассматривался. Абрамовичу не понравился стадион да и сам город. Олигарху был нужен столичный клуб и, желательно, играющий в Лиге чемпионов. В качестве вариантов рассматривались московский ЦСКА, римская «Рома» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

В 2000-х ЦСКА регулярно связывали с именем Романа Абрамовича. В футбольных кругах говорили, что московский клуб управляется представителем олигарха Евгением Гинером, которому Абрамович передал часть бизнеса для финансирования этого футбольного проекта. Но по действовавшим тогда правилам УЕФА, в официальных турнирах, проводимых этой организацией, не имели права участвовать два клуба одного и того же владельца. А «Челси» и ЦСКА регулярно играли в ЛЧ, более того, не раз попадали в одну группу.

«Рома» казалась интересным вариантом. В 1990-х итальянский футбол был на подъеме, за десятилетие клубы из этой страны 8 раз доходили до финала Лиги чемпионов. Информация о заинтересованности в покупке клуба из итальянской столицы российской компанией «Нафта-Москва», 20 процентами акций которой владел Абрамович, попала в прессу. Появилась даже шутка: «Рома» для Ромы. Сделка казалась вполне реальной. Долги римлян составляли 350 миллионов евро, и владельцы очень хотели найти покупателя. Однако главной проблемой стал муниципальный стадион «Олимпико», который «Рома» делила с «Лацио». Не вариант.

Оставался «Тоттенхэм», клуб из северного Лондона, который традиционно поддерживала местная еврейская община. Абрамович и его представители вели переговоры с управляющим и совладельцем «шпор» Дани Леви, но так ни о чем и не договорились. Более того, после встречи с Леви у российского олигарха еще долго сохранялось чувство глубокой к нему антипатии. Так, несколько переходов игроков из «Челси» в «Тоттенхэм» были Абрамовичем заблокированы с формулировкой «с этим человеком мы не будем вести никаких дел».

Есть еще одна история, приведенная английскими журналистами Джошуа Робинсоном и Джонатаном Клеггом в книге «Клуб: как Английская премьер-лига стала самой дикой, богатой и разрушительной силой в спорте». Согласно ей, по дороге на встречу с Леви Абрамович должен был проехать по Тоттенхэм хай-роуд, проходящей через спальный район северного Лондона. Когда машина Абрамовича завернула на эту улицу, он опустил стекло и сказал: «Это даже хуже, чем Омск».

Никакие они не «аристократы»

Можно по-разному относиться к фигуре Абрамовича, но бессмысленно спорить с очевидным — он поднял «Челси» в ряды грандов мирового футбола. На момент покупки «Челси», несмотря на серьезные финансовые проблемы, был твердым середняком Английской премьер-лиги (АПЛ). Первый и последний раз «синие» выигрывали чемпионат Англии почти за 50 лет до этого (1955). Тем не менее у клуба была прочная фанатская база и немало преданных болельщиков по всему миру.

Стадион «Стэмфорд Бридж» расположен на западе Лондона (Вест Энд), в одном из самых богатых и благополучных районов города. И это одна из причин, почему среди поклонников клуба всегда было много известных политиков, бизнесменов, деятелей культуры и искусства. От Билла Клинтона до Гая Ричи и Мадонны, от Джимми Пейджа до Джейсона Стэтхема, от Майкла Кейна до Билли Айдола. VIP-ложи на матчах «Челси» никогда не пустовали. Возможно, поэтому в русскоязычных СМИ появился термин «аристократы». Всякое в истории «Челси» бывало… Но никогда игроки и болельщики этого клуба не назывались «аристократами».

С первых дней своего существования «Челси» получил прозвище «пенсионеры» из-за того, что на его матчи ходило много ветеранов британской армии из расположенного неподалеку дома престарелых. В клубе этим гордились и даже поместили изображение бородатого ветерана на герб. В начале 1950-х герб изменили, появились буквы CFC на синем щите. Позже их сменил гордый и грозный лев (символ района Челси) с посохом аббата Вестминстера, власть которого распространялась и на этот район. А игроков команды стали называть «синие» (the blues).

К покупке столичного клуба с большой, хоть и не великой, историей в Британии поначалу отнеслись с тревогой, переходящей во враждебность. Многие полагали, что подозрительный русский наберет кредитов, наделает долгов и исчезнет. Реальность оказалась прямо противоположной.

Первое, что сделал Абрамович, — полностью перевернул консервативный трансферный рынок АПЛ. Какое возмущение царило в Британии зимой 1995 года, когда «Манчестер Юнайтед» купил у «Ньюкасла» форварда Энди Коула за немыслимые 7 миллионов фунтов! В то время я работал в Лондоне и помню, как в новостях «Би-би-си» на полном серьезе обсуждали запрет на столь «неадекватные» футбольные трансферы и введение потолка зарплат для игроков как меры социальной справедливости. Проблема даже обсуждалась в парламенте.

Абрамович сразу же показал, насколько ему наплевать на британскую чувствительность. Если он собирался кого-то купить, то сразу же называл сумму вдвое большую, чем предлагали его конкуренты. В футболе он тогда почти не разбирался, но у него были отличные консультанты. К слову, многие российские журналисты писали по заказу его консультантов исчерпывающие аналитические справки на интересовавших «Челси» игроков.

Абрамович все купил

Следуя принципу приглашать лучших и за любые деньги, Абрамович сначала переманил из «Юнайтед» исполнительного директора Питера Кеньона, превратившего манкунианский клуб в империю, над которой никогда не заходит солнце, а потом и тренера Жозе Моуринью, выигравшего со скромным «Порту» подряд Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

Именно им было доверено строительство новой команды. Тренер указывал на необходимых игроков, а непревзойденный переговорщик Кеньон брал на себя остальное. Причем лондонцы не стеснялись в средствах, и вокруг переходов многих футболистов возникла скандальная атмосфера.

Переговоры зачастую велись, мягко говоря, не в полном соответствии с принятым футбольным этикетом, который запрещает контакты с игроками напрямую, минуя клубы. Во всяком случае более чем за полгода до истечения контракта. Формально все было законно, в ход шли «случайные» встречи в ресторанах, дружеские подарки женам и родителям игроков, телефонные звонки общих друзей и так далее.

Но все же главным фактором оставались практически неограниченные финансовые возможности, которые предоставлял своим менеджерам Роман Абрамович. От предложений «Челси» кандидаты просто «не могли отказаться», особенно если предварительно обработанный игрок сам оказывался союзником лондонцев.

Абрамович установил новый уровень цен в мировом футболе. Пока остальные клубы старались сводить дебет с кредитом, а их акционеры ожидали своей доли прибыли, российский олигарх, совершенно не заботясь о рентабельности, вкладывал безумные деньги в любимое детище. Естественно, конкурировать с предложениями «Челси» остальные клубы были не в состоянии.

Вот как отреагировал на слухи о начавшихся переговорах с лидером «Баварии» Михаэлем Баллаком коммерческий директор мюнхенского клуба Ули Хенесс:

Если «Челси» уже сделал предложение, то мы не будем конкурировать с ним. «Челси» — это единственный клуб в мире, с кем мы просто не сможем бороться в этом вопросе. Если мистер Абрамович захотел купить игрока, он не оставит никому никаких шансов.

«Калинка» для «Челски»

В начале 2000-х в мировом футболе не существовало финансового fair play, и футбольный рынок оказался беззащитным перед решительными действиями российского миллиардера.

В короткий срок «Челси» удалось собрать мощный и хорошо сбалансированный состав. Лучший в мире на тот момент тренер — амбициозный и агрессивный Жозе Моуринью выстроил почти идеальную вертикаль: Перер Чех — Джон Терри — Фрэнк Лэмпард — Дидье Дрогба. В каждой линии у него были не просто звезды, а лидеры и настоящие бойцы.

В первом же своем сезоне Моуринью не просто выиграл АПЛ — «Челси» набрал рекордные 95 очков. В 38 турах команда пропустил всего 15 мячей. Причем в 10 первых турах, на которые пришлись матчи с «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом», банда Моуринью пропустила всего дважды.

Я никогда не думал, что владение футбольным клубом может подарить столько счастья! Роман Абрамович в предисловии к книге о сезоне-2004/05

За три сезона «Челси» с Моуринью дважды стал чемпионом АПЛ, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка Английской лиги и дважды играл в полуфиналах Лиги чемпионов.

Противники ненавидели «Челски» — так они называли клуб и его болельщиков на, как им казалось, русский манер. Свои же фанаты матчи на «Стэмфорд Бридж» начинали с исполнения русской «Калинки», в моду вошли ушанки и другая советская атрибутика.

Помимо комплектации состава команды новый владелец вложил большие деньги в развитие всей инфраструктуры клуба, от стадиона до академии, от питания до медицинской службы. В «Челси» успешно справились с традиционным для ее фанатов-ультрас расизмом и антисемитизмом. В 1980-х фирмы футбольных хулиганов «Челси» Combat-18 (1-я и 8-я буквы английского алфавита в имени Адольф Гитлер) и Headhunters («Охотники за головами») наводили ужас на Лондон. Теперь же клуб постоянно участвовал в благотворительных акциях, переводя немалые деньги на социальные проекты.

21 трофей завоевал «Челси» при Романе Абрамовиче.

В этот список вошли пять побед в чемпионате Англии и две — в Лиге чемпионов.

Но у триумфа была и другая сторона. Агрессивная финансовая политика Абрамовича открыла ящик Пандоры современного футбола. Российский олигарх на примере «Челси» показал, как деньги приносят трофеи и создают историю скромным доселе клубам. Вскоре по тому же пути пошли и другие. Самые яркие представители этой волны — «Манчестер Сити» и ПСЖ. После Абрамовича футбол уже не смог оставаться прежним.

Время мести

Как известно, месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным. Англосаксы мстительны и умеют терпеть. Они ничего не забывают и не склонны прощать. В мае прошлого года британское правительство ввело санкции против Абрамовича, имеющего также израильское и португальское гражданство. Под запретом оказалась любая финансовая деятельность «Челси», от продажи билетов на игры до выплаты зарплат сотрудникам, от оплаты переезда и проживания команды до коммунальных услуг. Абрамовичу даже запретили въезд в страну.

Чтобы не погубить клуб, в который было вложено столько труда, любви и денег, Абрамович передал «Челси» под управление благотворительного фонда, простив клубу почти два миллиарда долга перед владельцем. Затем бизнесмена вынудили продать «Челси» американцу Тодду Боули. Общая сумма сделки составила 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. А ведь в свое время Кен Бейтс купил «Челси» за за один фунт!

Специальная комиссия Министерства финансов Великобритании позаботилась о том, чтобы Абрамович не получил от вынужденной продажи своей собственности ни пенса.

Новый американский владелец «Челси» уже успел проявить себя. Вначале он провел большую чистку, уволив главного тренера и избавившись от всего руководства клуба. После чего решил поуправлять новым активом сам. Это сразу дало результат.

Минувший сезон «Челси» закончил на 12-м месте. Худший результат за последние 30 лет.

Встреча у Стены Плача

С Романом Абрамовичем я встречался несколько раз. Произошло это на футбольных турнирах Кубка Первого канала, проводимых в Израиле в зимнее межсезонье 2006−2008 годов на деньги фонда «Национальная академия футбола», принадлежащего российскому миллиардеру. Я тогда работал главным редактором еженедельника «Футбол» и писал о турнире в своем издании. Было два забавных случая.

На вечеринке, посвященной открытию турнира, я подошел к Роману Аркадьевичу и представился. Абрамович посмотрел на меня с недоверием и сообщил, что с главным редактором «Футбола» он уже только что познакомился и вот он тут рядом. Как вскоре выяснилось, «самозванцем» оказался Артем Франков — действительно главный редактор еженедельника «Футбол», но украинского. Ситуация показалась всем забавной, и мы над ней посмеялись. Однако от интервью Абрамович вежливо отказался. За 19 лет в «Челси» он дал всего пару больших интервью, в которых был максимально сдержан. И всегда предпочитал держаться в тени.

Несколько дней спустя в Иерусалиме у Стены Плача — одной из главных святынь еврейского народа — я заметил, как Роман Абрамович и Евгений Гинер запихивают в щели между камней записки с обращениями к богу. Есть такая традиция у Стены Плача. Обернувшись, Гинер увидел меня, узнал и тихонько показал кулак. Это означало: «Только попробуй вытащить и прочесть!» В ответ я успокоил его знаком: «Ну что вы, Евгений Леннорович, даже и в мыслях такого безобразия не было!» Журналистское любопытство подзуживало узнать, о чем просят бога два столь влиятельных и богатых человека, но обещание и обычная человеческая порядочность победили.