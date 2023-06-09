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10:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Алавес» обыграл «Эйбар» и вышел в финал плей-офф за выход в Ла Лигу

«Алавес» переиграл «Эйбар» в ответном матче полуфинала плей-офф Сегунды — 2:0.

Алавес
Эйбар
ЛевантеЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: ФК "Алавес"

Нападающий Абдеррахман Реббах уже на 1-й минуте открыл счет. В концовке встречи второй мяч забил Асьер Вильялибре.

В первом матче была зафиксирована была ничья (1:1), поэтому «Алавес» вышел в финал, где поборется за выход в Ла Лигу с «Леванте». Первый матч — 11 июня, а ответный — 17-го.

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