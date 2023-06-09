Минчане крупно победили брестчан в динамовском дерби футбольного чемпионата

Сегодня лидеры первенства в домашнем поединке 12-го тура уверенно переиграли брестских динамовцев со счетом 4:1. Минчане с самого начала встречи захватили инициативу, и на 12-й минуте Артем Быков дальним ударом открыл счет, а вскоре Владислав Морозов забил свой девятый гол в нынешнем турнире. После перерыва Александр Сачивко и Роман Бегунов еще дважды поразили ворота гостей, а брестчане смогли ответить лишь голом Кирилла Сидоренко.