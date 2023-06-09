Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Интер
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
Все события
9 июня, источник: БЕЛТА

Минчане крупно победили брестчан в динамовском дерби футбольного чемпионата

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» продлили беспроигрышную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
Динамо БрсЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх

Сегодня лидеры первенства в домашнем поединке 12-го тура уверенно переиграли брестских динамовцев со счетом 4:1. Минчане с самого начала встречи захватили инициативу, и на 12-й минуте Артем Быков дальним ударом открыл счет, а вскоре Владислав Морозов забил свой девятый гол в нынешнем турнире. После перерыва Александр Сачивко и Роман Бегунов еще дважды поразили ворота гостей, а брестчане смогли ответить лишь голом Кирилла Сидоренко.

Завтра «Неман» примет в Гродно мозырскую «Славию», футболисты «Слуцка» у себя дома сыграют с новополоцким «Нафтаном», а в Городее встретятся футболисты «Минска» и «Сморгони». Заключительные матчи пройдут в воскресенье, 11 июня: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск), «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ». Футболисты БАТЭ пропускают 12-й тур.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 28 очков (11 матчей), «Неман» — 23 (10), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (10), «Славия» — 17 (10). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь