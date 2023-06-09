Минчане крупно победили брестчан в динамовском дерби футбольного чемпионата

Сегодня лидеры первенства в домашнем поединке 12-го тура уверенно переиграли брестских динамовцев со счетом 4:1. Минчане с самого начала встречи захватили инициативу, и на 12-й минуте Артем Быков дальним ударом открыл счет, а вскоре Владислав Морозов забил свой девятый гол в нынешнем турнире. После перерыва Александр Сачивко и Роман Бегунов еще дважды поразили ворота гостей, а брестчане смогли ответить лишь голом Кирилла Сидоренко.
Завтра «Неман» примет в Гродно мозырскую «Славию», футболисты «Слуцка» у себя дома сыграют с новополоцким «Нафтаном», а в Городее встретятся футболисты «Минска» и «Сморгони». Заключительные матчи пройдут в воскресенье, 11 июня: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск), «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ». Футболисты БАТЭ пропускают 12-й тур.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 28 очков (11 матчей), «Неман» — 23 (10), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (10), «Славия» — 17 (10). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».