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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» не подпишет Неймара из-за его образа жизни

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар не вернётся в «Барселону».

Барселона
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Источник: AP 2022

Как сообщает Sport, каталонский клуб смущает образ жизни футболиста. Второй фактор, который затрудняет переход, — это частые травмы Неймара.

Кроме того, «Барселона» не может дать никаких гарантий, что бразильца удастся зарегистрировать, из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Неймар выставлен на трансфер, а к нему проявляют интерес несколько клубов АПЛ.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

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