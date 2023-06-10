«Барселона» не подпишет Неймара из-за его образа жизни

Как сообщает Sport, каталонский клуб смущает образ жизни футболиста. Второй фактор, который затрудняет переход, — это частые травмы Неймара.

Кроме того, «Барселона» не может дать никаких гарантий, что бразильца удастся зарегистрировать, из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Неймар выставлен на трансфер, а к нему проявляют интерес несколько клубов АПЛ.