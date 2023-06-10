Футболист «Реала» оскорбил болельщика в аэропорту
Футболист мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер оскорбил болельщика в аэропорту Франкфурта. Об этом сообщает Goal.com.
Футболист мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер оскорбил болельщика в аэропорту Франкфурта. Об этом сообщает Goal.com.
На опубликованном в сети видео видно, как немец в аэропорту вступил в словесную перепалку с, предположительно, «охотником за автографами». Мужчина попросил несколько автографов, что не понравилось спортсмену.
«Ты не фанат, ты торговец», — сказал Рюдигер.
«Жаль, что ты навешиваешь на меня такие ярлыки. Ты меня не знаешь», — ответил болельщик.
«Ты крутой парень, я тебя боюсь. Дебил», — заявил футболист.
Спустя время Рюдигер публично извинился перед болельщиком. Он признался, что не должен был так реагировать.
29-летний Рюдигер перебрался в «Реал» в статусе свободного агента год назад. Игрок подписал с командой контракт на пять лет. С 2017 года он выступал за лондонский «Челси». В Англии защитник выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.