Футболист «Реала» оскорбил болельщика в аэропорту

На опубликованном в сети видео видно, как немец в аэропорту вступил в словесную перепалку с, предположительно, «охотником за автографами». Мужчина попросил несколько автографов, что не понравилось спортсмену.

«Ты не фанат, ты торговец», — сказал Рюдигер.

«Жаль, что ты навешиваешь на меня такие ярлыки. Ты меня не знаешь», — ответил болельщик.

«Ты крутой парень, я тебя боюсь. Дебил», — заявил футболист.

Спустя время Рюдигер публично извинился перед болельщиком. Он признался, что не должен был так реагировать.