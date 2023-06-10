Хави назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Главный тренер «Барселоны» Хави лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать.
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Главный тренер «Барселоны» Хави лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать.
«Я бы хотел подписать Санти Касорлу в “Барселону”. Он лучший футболист, которого я тренировал. Такие игроки бесценны. Касорла — игрок, который влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Бускетса и Иньесты. Такого таланта, как у Санти, нет ни у кого в футболе», — приводит слова Хави ESPN.
На данный момент 38-летний хавбек выступает за «Аль-Садд», где ранее он и работал с Хави.
По итогам сезона-2022/23 «Барселона» стала чемпионом Испании, набрав 88 очков. Второе место занял «Реал» с 78 очками.