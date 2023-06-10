Хави назвал лучшего игрока, которого он тренировал

«Я бы хотел подписать Санти Касорлу в “Барселону”. Он лучший футболист, которого я тренировал. Такие игроки бесценны. Касорла — игрок, который влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Бускетса и Иньесты. Такого таланта, как у Санти, нет ни у кого в футболе», — приводит слова Хави ESPN.