«Реал» объявил о возвращении Браима Диаса спустя три сезона в «Милане»

Также «Реал» сообщил о продлении контракта с полузащитником до июня 2027 года. Предыдущее соглашение испанца с «Королевским клубом» истекало в 2025 году.

В составе «Милана» Диас выиграл чемпионат Италии в сезоне 2021/2022. У итальянского клуба не было права выкупа испанского футболиста.

В прошедшем сезоне 23-летний Диас сыграл 45 матчей за «Милан» во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Диаса в € 20 млн.