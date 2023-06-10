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15:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» объявил о возвращении Браима Диаса спустя три сезона в «Милане»

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о возвращении полузащитника Браима Диаса, проведшего три последних сезона в аренде в итальянском «Милане».

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Источник: AP 2022

Также «Реал» сообщил о продлении контракта с полузащитником до июня 2027 года. Предыдущее соглашение испанца с «Королевским клубом» истекало в 2025 году.

В составе «Милана» Диас выиграл чемпионат Италии в сезоне 2021/2022. У итальянского клуба не было права выкупа испанского футболиста.

В прошедшем сезоне 23-летний Диас сыграл 45 матчей за «Милан» во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Диаса в € 20 млн.

«Реал» занял второе место в прошедшем сезоне чемпионата Испании, уступив «Барселоне».

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