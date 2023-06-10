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17:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бэйл назвал Месси лучшим игроком из тех, кто выигрывал Лигу чемпионов

Бывший игрок «Реала» Гарет Бэйл назвал аргентинского форварда Лионеля Месси лучшим игроком из числа тех, кто выигрывал Лигу чемпионов.

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Источник: Reuters

Валлиец в формате блиц ответил на несколько вопросов в видео канала 433. В начале ролика игроку поставили условие не упоминать никого из бывших партнеров.

«Лучший игрок, выигрывавший Лигу чемпионов? Месси», — ответил Бэйл.

7 июня Месси объявил, что продолжит карьеру в «Интер Майами». Летом у 35-летнего аргентинца завершается контракт с «ПСЖ».

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