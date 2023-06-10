Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Интер
Футбол. Сборные
11.06
Мексика
Камерун
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
Все события
18:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Уэйн Руни заявил о возможных трудностях в американском клубе для Месси

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни заявил о возможных трудностях, с которыми столкнется аргентинский форвард Лионель Месси в американской Главной лиге футбола (MLS). Слова специалиста приводит Goal.

Наверх
Источник: Reuters

«Лига сложная, и я не думаю, что он приедет сюда и сразу же ее разорвет. Ему придется адаптироваться, потому что здесь все немного по-другому, и легко ему не будет», — заявил Руни.

При этом он отметил, что подписание аргентинца полезно и ему, и лиге.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб MLS «Интер Майами», которым владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.

С 2021 года Месси играл за французский «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 20 лет назад Роман Абрамович купил футбольный клуб «Челси». Как эта сделка изменила мировой футбол?
Зидан вновь отказался возглавить ПСЖ
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь