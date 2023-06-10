Уэйн Руни заявил о возможных трудностях в американском клубе для Месси

«Лига сложная, и я не думаю, что он приедет сюда и сразу же ее разорвет. Ему придется адаптироваться, потому что здесь все немного по-другому, и легко ему не будет», — заявил Руни.

При этом он отметил, что подписание аргентинца полезно и ему, и лиге.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб MLS «Интер Майами», которым владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.