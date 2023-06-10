Руководство «Барселоны» отказалось от продажи футболиста по просьбе Хави

По сведениям источника, просьбу не продать 23-летнего Торреса озвучил главный тренер «Барселоны» Хави. Специалист считает, что Ферран улучшит свою игру в следующем сезоне. Хави выступил инициатором подписания Торреса из «Манчестер Сити» в декабре 2021 года. В минувшем сезоне испанец в 45 матчах забил семь голов и отдал три результативные передачи. Фати же не входит в планы Хави.