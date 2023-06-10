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19:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководство «Барселоны» отказалось от продажи футболиста по просьбе Хави

Руководство «Барселоны» отказалось от идеи выставления на трансферный рынок нападающего Феррана Торреса.

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Источник: Reuters

Вместе него сине-гранатовые хотят продать Ансу Фати. Об этом сообщает журналист Луис Рохо в «Твиттере».

По сведениям источника, просьбу не продать 23-летнего Торреса озвучил главный тренер «Барселоны» Хави. Специалист считает, что Ферран улучшит свою игру в следующем сезоне. Хави выступил инициатором подписания Торреса из «Манчестер Сити» в декабре 2021 года. В минувшем сезоне испанец в 45 матчах забил семь голов и отдал три результативные передачи. Фати же не входит в планы Хави.

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