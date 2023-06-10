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21:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» — «Интер»: стартовые составы команд на финал Лиги чемпионов

Сегодня, 10 июня, состоится финал Лиги чемпионов — 2022/2023, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер».

Интер
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция).

Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Гюндоган, Де Брёйне, Грилиш, Силва, Холанд.

«Интер»: Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Димарко, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Думфрис, Джеко, Мартинес.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выиграл квартет с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф горожане одержали победу над «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» занял второе место в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).

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